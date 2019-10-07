Сегодня начинается Нобелевская неделя. В Стокгольме будет объявили имя лауреата в области физиологии и медицины. Нобелевская премия по медицине за 2019 год присуждена Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семенсе. В этом году будет сразу два лауреата по литературе. В прошлом году премия не вручалась. Нобелевская премия по медицине за 2019 год присуждена Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семенце за открытие, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода. Об этом в понедельник в Стокгольме объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте. Церемония награждения представленных в понедельник лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручаются в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло, также 10 декабря. Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 миллионов шведских крон (чуть менее 950 тысяч долларов).