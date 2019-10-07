Общий объём инвестиций в Новую Москву достигает 10 миллиардов долларов, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Среди крупных инвесторов он назвал, в частности, шведскую ИКЕЮ и немецкого ритейлера «Глобус».
2019-10-07T12:34:00+03:00
2019-10-07T12:34:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 07 октября 2019
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