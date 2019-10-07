Протоиерей Смирнов готов при наличии полномочий от государства выправить демографическую ситуацию в стране за 10 лет

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Смирнов заявил, что готов при наличии полномочий от государства выправить демографическую ситуацию в стране за 10 лет. По мнению священнослужителя, прежде всего следует в корне изменить отношение россиян к деторождению. «От детей предохраняются, как от бандитов», — заявил протоиерей в эфире телеканала СПАС.

Ранее Смирнов предложил, цитирую, «бить детей за мат по роже». Впрочем, в РПЦ призвали отнестись к этому высказыванию, как к шутке.