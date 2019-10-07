Задержание россиянки Юлии Юзек в  Иране не связано о шпионажем

Задержание россиянки Юлии Юзик в Иране не связано о шпионажем. Речь идет о визовых нарушениях, — заявило правительство Ирана. Юзик была задержана 2-го октября в одной из тегеранских гостиниц. До последнего момента было неясно, предъявлены ли ей какие-либо обвинения.

Судя по сообщению посольства, Россия пока не получила консульский доступ к задержанной, — сообщает Интерфакс.