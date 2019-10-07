Генменеджер клуба НБА «Хьюстон рокетс» принёс извинения за свой твит в поддержку протестов в Гонконге

Не смотря на это китайские партнеры команды прекратили сотрудничество с командой.

Генеральный менеджер Хьюстона Дерил Мори принёс извинения за свой твит в поддержку протестов в Гонконге. Заявив, что не хотел обидеть любителей баскетбола в Китае. Однако реакция бизнес-партнёров клуба в поднебесной менее категоричной не стала.

Китайская компания Tencent, которая официально транслирует игры НБА в стране, заявила, что готова прекратить показывать матчи с участием Рокетс.

Напомню, что именно за этот клуб выступал центровой Яо Мин. Который и стал для миллионов китайцев проводником в мир баскетбола. Бывший баскетболист в настоящее время является президентом Китайской баскетбольной ассоциации. И уже объявил что прекращает всякое сотрудничество с «Хьюстоном».

В итоге «Рокетс» потеряли не только аудиторию, которая приносила им огромную прибыль. Но и почти всех своих китайских коммерческих партнёров.