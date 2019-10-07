Два мусоросжигательных завода начнут строить в Подмосковье к зиме

Всего в области должно появиться четыре таких предприятия. Ученые считают, что это не решает проблему, из-за которой по всей стране прошла волна протестов.

Мусоросжигательные заводы в Ногинском и Солнечногорском городских округах Подмосковья начнут строить в конце ноября – начале декабря. Об этом агентству ТАСС сообщили в компании «РТ-Инвест» — это оператор проекта. Там рассказали, что местным жителям беспокоиться о последствиях для экологии не стоит – предприятия будут построены по последним технологиям, и благодаря использованию современных котлов, вредные газы не будут вырываться наружу. В Институте экологии Высшей школы экономики ранее раскритиковали как планы властей по решению проблемы утилизации мусора через сжигание, так и технологии, которые планируется использовать в новых заводах. Проект по строительству четырех таких предприятий в области появился в качестве ответа на мусорные протесты, которые начались полтора года назад в подмосковном Волоколамске и Ярославле – туда свозили отходы из столицы. Затем акции против полигона для мусора из Москвы начались в Архангельской области, они продолжаются до сих пор.

Ранее в Подмосковье уже стартовало строительство двух заводов — в Воскресенском и Наро-Фоминском городских округах. Планируется, что они начнут принимать отходы уже с 2021 года.