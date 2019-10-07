По предварительным данным, случайно подожжённый матрас мог стать причиной пожара в жилом доме в Волоколамском районе

утверждает источник ТАСС в правоохранительных органах. В результате пожара погибли четверо детей и женщина.

Эта семья считалась неблагополучной, рассказал глава Волоколамского муниципального района Михаил Ссылка.

Прокуратура проводит проверку по факту пожара. Возбуждено уголовное дело.