утверждает источник ТАСС в правоохранительных органах. В результате пожара погибли четверо детей и женщина.
Эта семья считалась неблагополучной, рассказал глава Волоколамского муниципального района Михаил Ссылка.
Прокуратура проводит проверку по факту пожара. Возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, случайно подожжённый матрас мог стать причиной пожара в жилом доме в Волоколамском районе
утверждает источник ТАСС в правоохранительных органах. В результате пожара погибли четверо детей и женщина.