Московская активистка Попова через суд требует запретить систему распознавания лиц в уличных камерах видеонаблюдения

Московская активистка Алёна Попова через суд требует запретить систему распознавания лиц в уличных камерах видеонаблюдения. Это нарушает закон о персональных данных, а также статьи Конституции, гарантирующие право на частную жизнь, сказал Эху юрист Роскомсвободы Саркис Дарбинян. Он представляет интересы Поповой в суде.

Попова подала иск после того, как в 2018 году её оштрафовали за пикет у Госдумы. При рассмотрении дела суд изучил видео с уличной камеры наблюдения с 32-кратным увеличением изображения с фиксацией на лице женщины. Роскосвобода начала собирать подписи, чтобы добиться полного законодательного или судебного запрета применения технологий распознавания лиц.