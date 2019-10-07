Технология распознавания лиц в московской системе видеонаблюдения угрожает правам граждан. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал ведущий юрист общественной организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян, подготовивший иск активистки Алены Поповой о запрете использования технологии в Москве.
«Власти Москвы изначально говорили, что система необходима для поимки пропавших детей и лиц из федерального списка уголовного розыска. Но в последнее время власти Москвы уже не скрывают, что хотят использовать эту технологию в том числе для обеспечения общественного порядка на массовых мероприятиях. В этом мы видим огромные риски для прав человека», — заявил он.
Юрист подчеркнул, что в своем иске активисты требуют введения моратория на использование технологии в системе городского видеонаблюдения. С.Дарбинян отметил, что технология не может использоваться в силу отсутствия нормативных положений, регулировавших ее применение, а также без введения правовых гарантий против злоупотреблений.
По его словам, уже известны случаи, когда система распознавания лиц использовалась для идентификации и отслеживания активистов.
С.Дарбинян также добавил, что активисты запустили общественную кампанию «Мое лицо – мои данные» против использования технологии распознавания лиц.
Сегодня общественный деятель и активист Алена Попова подала судебный иск к Роскомнадзору и МВД РФ, требуя запретить использование технологий распознавания лиц в Москве.
«Роскомсвобода»: Технология распознавания лиц, которую требуют запретить московские активисты, угрожает правам граждан
Технология распознавания лиц в московской системе видеонаблюдения угрожает правам граждан. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал ведущий юрист общественной организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян, подготовивший иск активистки Алены Поповой о запрете использования технологии в Москве.