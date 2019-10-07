Представители Дерипаски уведомили иностранные СМИ о необходимости явки в суд на Кубани

Представители Олега Дерипаски уведомили иностранные СМИ о необходимости явки в суд на Кубани по иску о защите деловой репутации бизнесмена, рассказал ТАСС адвокат истца Алексей Мельников. Дерипаска подал иск к американским и британским изданиям The Nation, The Telegraph и The Times. По мнению Дерипаски, публикации в этих изданиях стали поводом для введения персональных санкций в 2018 году. Представители бизнесмена уточнили, что иск относится к категории защиты деловой репутации, моральная компенсация не заявлена. Предварительное заседание Арбитражного суда Краснодарского края назначено на 11 октября.
2019-10-07T11:30:00+03:00
2019-10-07T11:34:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 07 октября 2019
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