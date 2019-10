Представители Дерипаски уведомили иностранные СМИ о необходимости явки в суд на Кубани

Представители Олега Дерипаски уведомили иностранные СМИ о необходимости явки в суд на Кубани по иску о защите деловой репутации бизнесмена, рассказал ТАСС адвокат истца Алексей Мельников. Дерипаска подал иск к американским и британским изданиям The Nation, The Telegraph и The Times. По мнению Дерипаски, публикации в этих изданиях стали поводом для введения персональных санкций в 2018 году. Представители бизнесмена уточнили, что иск относится к категории защиты деловой репутации, моральная компенсация не заявлена. Предварительное заседание Арбитражного суда Краснодарского края назначено на 11 октября.