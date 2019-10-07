Третьи лица не могут совершать операции со счетами и тарифами абонентов Билайна после утечки данных, утверждают в компании. Ранее стало известно. что в открытом доступе оказались данные почти 9 миллионов пользователей, которые подключили домашний интернет через Билайна по всей России. В базе содержались адреса, мобильные и домашние телефоны. Это не первая попытка дескридитировать компанию сказала Эху пресс-секретарь Билайна Анна Айбашева.

Айбашева заметила, что зафиксирована вторая попытка слива базы в интернет.