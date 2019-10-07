Суд в Амурской области оштрафовал двух местных жительниц Елену Селезнёву и Татьяну Тоушкину на 15 тысяч рублей

Они признаны виновными в распространении фейковых новостей в мессенджере WhatsApp, сообщает МБХ-медиа. Записи касались последствий наводнения в Амурской области. В материала дела Елены Селезнёвой говорится, что причастность к распространению недостоверной информации установили сотрудники ФСБ.