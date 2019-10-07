Суд в Амурской области оштрафовал двух местных жительниц Елену Селезнёву и Татьяну Тоушкину на 15 тысяч рублей

Они признаны виновными в распространении фейковых новостей в мессенджере WhatsApp, сообщает МБХ-медиа. Записи касались последствий наводнения в Амурской области. В материала дела Елены Селезнёвой говорится, что причастность к распространению недостоверной информации установили сотрудники ФСБ.
2019-10-07T11:31:00+03:00
2019-10-07T11:31:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 07 октября 2019
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