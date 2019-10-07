Легкоатлеты США выиграли командный зачет Чемпионата мира.

В столице Катара наши легкоатлеты завоевали 6 медалей, из которых две – золотые. На высшую ступеньку пьедестала почета поднимались Анжелики Сидоровой и Марии Ласицкене . По сравнению с турниром двухлетней давности в Лондоне команда выступила куда увереннее, даже не смотря на нейтральный статус отечественных спортсменов, и сопутствующие этому проблемы — отметил Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин.

Ну а больше всех наград в Дохе предсказуемо завоевали легкоатлеты США. 29 медалей и сразу 14 первых мест. Второе место в командном зачете заняли спортсмены Кении. В результате Президент Международной Федерации Легкой Атлетики Себастьян Коэ поддержал иннициативу провести в этой африканской стране чемпионат мира в 2025 году.

Россия в неофициальном медальном зачете стала шестой. Но лучшей среди всех европейских сборных.