Российская журналистка Юлия Юзик, задержанная в Иране, может быть освобождена до конца недели

На это рассчитывают в Москве, заявил РИА представитель российского МИДа Замир Кабулов. По его словам, посол был в субботу в МИД Ирана. Разбирательство близится к завершению.

Сопредседатель независимого профсоюза журналистов Павел Никулин в эфире Эха предложил выставить пикеты у здания российского МИДа в поддержку Юзик.

Юлия Юзик была задержана в отеле в Тегеране 2 октября. В чём её обвиняют, до сих пор неизвестно. Иранская сторона обещала дать необходимые разъяснения в ближайшее время.