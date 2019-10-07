Представители «Билайн» называют заказными материалы об утечке данных своих клиентов

В открытом доступе предположительно оказались сведения о почти девяти миллионах пользователей.

Значительная часть информация в распространенной базе устарела и неактуальна. Утечку «Билайн» выявил еще год назад. Виновных уже наказали. В «ВымпелКоме», которому принадлежит бренд, также сказали РБК о заказном характере распространения информации об утечке, заверив, что действуют в тесном контакте с компетентными органами.

Газета «Коммерсантъ» ранее сообщила, что база содержит данные по состоянию на конец 2016 года. Там есть как открытые, так и закрытые договоры. Сотрудники издания обнаружили в перечне свои фамилии.

Близкий к Центробанку источник предупреждает: украденной информацией могут воспользоваться мошенники. Речь идет о похищении средств с помощью социальной инженерии — введении в заблуждение за счет имеющейся информации с целью дальнейшего выяснения у клиента данных, необходимых для того, чтобы украсть деньги.

На минувшей неделе также стало известно об утечке данных клиентов «Сбербанка». В самой компании заявили, что она затронула всего 200 человек. Виновным оказался один из менеджеров компании