Москвичка просит суд запретить технологии распознавания лиц в Москве

Юрист, общественный деятель и сооснователь центра «Этика и технологии» Алена Попова подала в суд иск с требованием запретить технологии распознавания лиц в Москве. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Во-первых, такие камеры и сбор наших биометрических данных напрямую противоречит законам Российской Федерации и Конституции, которая запрещает нарушать частную жизнь, то есть нашу приватность и автономность. Во-вторых, любые наши персональные данные могут быть собраны только с помощью нашего согласия или после санкции суда. Когда городские камеры видеонаблюдения нас идентифицируют, там нет ни санкции суда, ни нашего согласия», — сказала она.

Соответчиками по иску выступают МВД РФ и Роскомнадзор.

А.Попова подчеркнула, что этой технологии не должно существовать, пока нет никаких доказательств, что она защищает приватность и автономность граждан.

Она отметила, что граждане не знают, где и как хранятся персональные данные, кто имеет к ним доступ, а также кто ответственен за утечки данных в МВД. «Мы знаем, что нет санкций за утечки наших данных. Страшно, что нас из этих баз нельзя удалить, если мы туда попали каким-то неожиданным образом в одну базу с преступниками», — заключила А.Попова.