Сегодня пройдет суд по делу бывшего координатора «Открытой России», обвиняемой в участии в «нежелательной организации»

Суд по делу бывшего координатора краснодарского отделения «Открытой России» Яны Антоновой, которую обвиняют по ст. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории России нежелательной организации», состоится сегодня в Ленинском районнном суде Краснодара. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Александр Валявский.

«Обвинение сводится к тому, что она опубликовала на своей странице в Фейсбуке три репоста, которые содержали изображение логотипа «Открытая Россия», признанной решением Генеральной прокуратуры нежелательной на территории РФ организацией», — рассказал А.Валявский.

Адвокат добавил, что судебный процесс по обвинению в участии в «нежелательной организации» – первый в российской практике. Он подчеркнул, что обвинения, предъявленные активистке, неправомерны.

«Конечно, мы считаем, что обвинение абсурдно, будем добиваться как минимум возвращение уголовного дела прокурору», — отметил А.Валявский.

Заседание состоится в Ленинском районном суде Краснодара в 10.00.