В Петербурге 7 октября пройдут пикеты памяти погибшей журналистки Политковской

В Санкт-Петербурге сегодня пройдут пикеты памяти погибшей журналистки Анны Политковской. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

«7 октября будет уже 13 лет со дня злодейского убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Все эти годы мы собираемся в этот день в одном и том же месте — у Соловецкого камня на Троицкой площади в Петербурге, чтобы вспомнить Анну, отдать долг ее памяти, потребовать поиска и наказания до сих пор не найденных организаторов и заказчиков этого убийства. Будем собираться до тех пор, пока это не произойдет», — сказал он.

Согласованный массовый пикет состоится 7 октября в 19.00.

7 октября 2006 года обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде своего дома в Москве. Виновными в ее убийстве судом признаны шесть человек. Личность заказчика преступления до сих пор не установлена.