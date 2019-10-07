Новый закон об особом статусе Донбасса будет разрабатываться при участии всего общества, поскольку этот вопрос очень важен для страны, заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков. По его словам, закон начнёт работать после международного признания выборов в Донбассе и установления контроля над границей с Россией.

Напомню, в Киеве на прошлой неделе проходили акции против принятия закона. Вчера на площадь Независимости вышли около 10 тысяч человек.