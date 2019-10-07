По её словам, следствие в последний раз контактировало с потерпевшими весной. Родственники просили допросить Ахмеда Закаева, который, по версии следствия, мог быть причастен к убийству. Сами родственник с этой версией не согласны.
Анна Политковская была убита 13 лет назад. Заказчики преступления до сих пор не установлены.
Сегодня в Петербурге пройдут пикеты в память Политковской, рассказал Эху депутат законодательного собрания Борис Вишневский.
В Москве люди приходят на Лесную улицу к дому, где жила Политковская.
Расследование убийства Анны Политковской остановилось, считает адвокат семьи журналистки Анна Ставицкая
По её словам, следствие в последний раз контактировало с потерпевшими весной. Родственники просили допросить Ахмеда Закаева, который, по версии следствия, мог быть причастен к убийству. Сами родственник с этой версией не согласны.