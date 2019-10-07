Сразу 4 команды оказались во главе турнирной таблице Российской футбольной Премьер Лиги по итогам 12-го тура

На своем поле столичный клуб уступил Ростову. Героем встречи стал Хорен Байрамян, отметившийся дублем и результативной передачей. Еще один мяч на счету Шомуродова, который, вместе с форвардом Крыльев Советов Соболевым лидирует в списке снайперов Чемпионата. 3-1 в пользу Ростова.

Осечкой красно синих воспользовались и другие преследователи. Зенит на выезде взял верх над Уралом 3-1. Локомотив, пусть и не без труда, взял 3 очка в игре с Арсеналом. Так же со счетом 2-1 Краснодар дома оказался сильнее Спартака. В итоге, во главе турнирной таблицы оказались сразу 4 команды. Ростов, Зенит, Локомотив и Краснаодар имеют в своем активе по 26 очков.

Следующий тур российского футбольного Чемпионата начнется 18 октября.