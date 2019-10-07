Генменеджер баскетбольной команды «Хьюстон рокетс» принёс извинения за свой твит в поддержку протестов в Гонконге

Генеральный менеджер баскетбольной команды «Хьюстон рокетс» Дерил Мори принёс извинения за свой твит в поддержку протестов в Гонконге. Он заявил, что не хотел обидеть болельщиков в Китае. Как отмечает Reuters, мори быстро удалил твит, однако китайские бизнес-партнёры прекратили сотрудничество с командой.