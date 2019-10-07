При пожаре в квартире жилого дома в Волоколамском районе погибли пять человек, включая четырех детей

Все жертвы задохнулись угарным газом.

Пожар в трехэтажном многоквартирном доме в деревне Чисмена произошел минувшей ночью. Тушение заняло около полутора часов. На лестничной клетке были найдены тела 30-летней женщины и ее трехлетнего ребенка – они пытались выбраться из охваченного огнем здания и задохнулись. Еще троих мертвых детей, самому старшему из которых было пять лет, обнаружили в одной из двух горевших квартир. По словам источника ТАСС, мать оставила малышей на попечение дедушки, который решил отправиться к знакомым. В результате дети оказались без присмотра и отравились угарным газом. При этом представитель Следственного комитета Ольга Врадий привела другую версию событий: по ее словам, дедушка успел вывести на улицу троих из шести детей, но остальным выбраться не удалось. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Среди причин пожара рассматриваются короткое замыкание, неисправность электроприборов или неосторожное обращение с огнем.