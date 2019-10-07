Лингвистические экспертизы по делу об оправдании терроризма против Прокопьевой проводились, в том числе по заказу РКН

Лингвистические экспертизы по делу об оправдании терроризма против журналистки Светланы Прокопьевой проводились, в том числе по заказу Роскомнадзора. Результаты исследований изучили журналисты РБК.

Роскомнадзор обратил внимание на Светлану Прокопьеву через 12 дней после ее выступления на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». Она рассуждала о причинах, которые толкнули несовершеннолетнего жителя Архангельска на подрыв офиса ФСБ.

Эксперты указали, что теракт в этом контексте рассматривается как единственное возможное решение для привлечения внимания к проблемам в современной России. А в целом публикация формирует положительное отношение к терроризму.

Еще одна экспертиза проводилась уже по запросу СК в конце прошлого года. Как указано в результатах исследования, отсутствие порицания теракта, приписывание террористу «высоких целей», «благородных мотивов», переложение на действующую власть вины за «суровые» методы борьбы за гражданские права создает в тексте Прокопьевой позитивный образ террориста

Третья экспертиза проводилась весной. В ней среди прочего указано, что взрыв управления ФСБ не вызвал у автора возмущения. Адвокат обвиняемой говорит, что экспертизы основаны на домыслах и могут трактоваться двояко. По словам самой Прокопьевой, эксперты просто идут на поводу у следователей.

Прокопьевой грозит до семи лет лишения свободы.