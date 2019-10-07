Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на приговор одному из фигурантов «московского дела» Даниле Беглецу

Он осуждён на 2 года колонии. По версии следствия, Беглец потянул за рукав сотрудника Росгвардии на акции 27 июля и причинил росгвардейцу физическую боль и моральное страдание. Беглец признал вину, но просил не отправлять его в СИЗО, поскольку у него двое маленьких детей, и он единственный кормилец в семье.

Ранее актёры выступили в поддержку фигурантов так называемого «московского дела». Речь Беглеца зачитал актёр Александр Ильин.

Беглецу 27 лет, он предприниматель, семья живёт в съёмной квартире в Мытищах.