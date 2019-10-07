Уголовное дело о непредумышленном убийстве возбуждено по факту гибели пяти человек, в том числе четырех детей, в результате пожара в подмосковном городе Волоколамск, сообщила представитель областного

главка Следственного комитета РФ (СКР) Ольга Врадий. «Возбуждено

уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели пяти человек, в том числе четверых несовершеннолетних», — сказала Врадий в понедельник «Интерфаксу».

Она отметила, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

По данным следствия, в ночь на 7 октября в квартире одного из домов в Волоколамском районе произошел пожар.

«В момент возгорания в помещении находилось шесть детей вместе с дедушкой. Мужчина успел вывести на улицу троих детей, остальным выбраться не удалось. Пожар перекинулся на другие этажи», — сказала Врадий.

По ее словам, в ходе тушения возгорания и осмотра места происшествия на лестничной клетке было обнаружено тело женщины и ребенка, проживавших в данном подъезде на третьем этаже.

«По предварительным данным, они задохнулись, выбежав в подъезд. Всего в результате пожара погибли пять человек, четверо из которых дети», — сказала представитель следствия.

Она отметила, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи и

криминалисты, проводится осмотр, по завершению которого будет назначен ряд судебных экспертиз с целью установления причины возгорания.