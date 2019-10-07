Третьи лица не имеют возможности совершать операции со счетами и тарифами абонентов Вымпелкома после утечки данных, утверждает компания. . По словам представителя Вымпелкома, утечка произошла ещё в 2017 году. большая часть информация – это уже устаревшие данные.