Третьи лица не имеют возможности совершать операции со счетами и тарифами абонентов Вымпелкома после утечки данных, утверждает компания. . По словам представителя Вымпелкома, утечка произошла ещё в 2017 году. большая часть информация – это уже устаревшие данные.
2019-10-07T09:32:00+03:00
2019-10-07T09:36:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:32, 07 октября 2019
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