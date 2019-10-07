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09:30, 07 октября 2019

Следствие не приблизилось к установлению заказчиков убийства Анны Политковской

Дело постоянно передаётся от одного следователя к другому. Единственно, что они делают – продлевают сроки, рассказала Интерфаксу адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая. По её словам, последний раз потерпевшие общались со следователем полгода назад. Было подано ходатайство о допросе Ахмеда Закаева в рамках международной правовой помощи, однако это не сделано до сих пор, отметила Ставицкая.
Официальных комментариев Следственного комитета, в производстве которого находится дело, пока нет. Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве на Лесной улице. По официальной версии, заказчики преступления не установлены.



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