Следствие не приблизилось к установлению заказчиков убийства Анны Политковской

Дело постоянно передаётся от одного следователя к другому. Единственно, что они делают – продлевают сроки, рассказала Интерфаксу адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая. По её словам, последний раз потерпевшие общались со следователем полгода назад. Было подано ходатайство о допросе Ахмеда Закаева в рамках международной правовой помощи, однако это не сделано до сих пор, отметила Ставицкая.

Официальных комментариев Следственного комитета, в производстве которого находится дело, пока нет. Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве на Лесной улице. По официальной версии, заказчики преступления не установлены.