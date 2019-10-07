В Палате Представителей США сегодня ждут для дачи показаний заместителя Госсекретаря Джорджа Кента

Слушания назначены в рамках процедуры импичмента президенту Трампу, которую демократы начали 24 сентября. Но Кент, с большой вероятностью, повестку Конгресса не исполнит.

Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент является одним из пяти официальных лиц, которых Палата Представителей вызвала повесткой на дачу показаний, наряду с юристом Госдепа Ульрихом Брехбулем, послом США в ЕС Гордоном Сондландом, бывшим послом в Украине Мари Йованович и бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Но через несколько дней, после того как Конгресс направил пятерым лицам официальные повесткой с вызовом на дачу показаний, Госсекретарь США Майк Помпео, в резком и гневном письме заявил конгрессменам, что их действия по вызову свидетелей являются актом запугивания добропорядочных сотрудников Госдепа и что никто из них не явится на слушания. В качестве причины Помпео назвал слишком короткие сроки для того, чтобы успеть подготовиться к показаниями — и в его письме говорилось, что на этой неделе (то есть на прошлой) никто не пойдет давать показания. Поэтому появление Джорджа Кента сегодня в трех комиететах Палаты Представителей остается под вопросом. В прошедший четверг Курт Волкер дал показания Конгрессу и предоставил свою переписку, из которой стало ясно, что он был вовлечен в попытку Дональда Трампа заставить президента Украины Владимира Зеленского расследовать Джо Байдена и его сына Хантера гораздо больше, чем казалось изначально.

Также накануне стало известно о втором осведомителе — который уже дал показания главному инспектору разведсообщества, который обладает информацией о телефонном звонке Трампа Зеленскому из первых рук.

На завтра в Конгрессе назначена дача показаний для посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда — из опубликованной переписки Курта Волкера следует, что наравне с юристом президента США Руди Джулиани Сондланд был ключевой фигурой действовавшей в интересах Дональда Трампа.