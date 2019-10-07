В Киеве около 10 тысяч человек приняли участие в акции против принятия закона об особом статусе Донбасса. О подписании документа в начале октября договорились представители России, Украины, ОБСЕ, а также ДНР и ЛНР. Протестующие считают, что это капитуляция перед Россией.

Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, как будет действовать президент Зеленский, сказал Эху политолог Тарас Березовец.

По мнению эксперта, мирные митинги могут перерасти в агрессивные протесты, если президент вынудит Верховную. Раду принять закон по Минским договорённостям.