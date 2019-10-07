Москвичка подала иск о запрете распознавания лиц городской системой видеонаблюдения

По мнению заявительницы, это нарушает закон о персональных данных и право на неприкосновенность частной жизни.

Иск в Савеловский суд столицы подала москвичка Алена Попова. Она требует признать незаконными действия городского правительства, которое применяет технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, пишут «Ведомости». В общей сложности к ней подключены больше 160 тысяч камер. Претензии Поповой касаются событий апреля прошлого года, когда она провела одиночный пикет около здания Госдумы. Впоследствии Тверской суд оштрафовал москвичку на 20 тысяч рублей. В ходе рассмотрения административного дела суд изучил записи с камер наблюдения, на которых изображение было зафиксировано на лице заявительницы и увеличено в 32 раза. По мнению Поповой, речь идет о противозаконном сборе персональных данных, поскольку к ним относятся «сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность».

Ранее технологии распознавания лиц были запрещены в некоторых странах и отдельных городах. К примеру, «умные камеры» оказались вне закона в американских Сан-Франциско и Окленде.