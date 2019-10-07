Сотрудники российского консульства проконтролируют вылет из США депутата Госдумы Инги Юмашевой, сообщил РИА посол России в США Анатолий Антонов. Он надеется, что всё пройдёт благополучно. Инга Юмашева была остановлена сотрудниками ФБР в аэропорту Нью-Йорка. Беседа с ней продолжалась около часа, затем депутата отпустили. Юмашева прилетел в Сан-Франциско для участия в форуме «Диалог «Форт-Росс».
В связи с последними событиями посольство направило в департамент ноту протеста. МИД России назвал эту ситуацию враждебной акцией.
Сотрудники российского консульства проконтролируют вылет из США депутата Госдумы Инги Юмашевой
Сотрудники российского консульства проконтролируют вылет из США депутата Госдумы Инги Юмашевой, сообщил РИА посол России в США Анатолий Антонов. Он надеется, что всё пройдёт благополучно. Инга Юмашева была остановлена сотрудниками ФБР в аэропорту Нью-Йорка. Беседа с ней продолжалась около часа, затем депутата отпустили. Юмашева прилетел в Сан-Франциско для участия в форуме «Диалог «Форт-Росс».