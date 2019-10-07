Сотрудники российского консульства проконтролируют вылет из США депутата Госдумы Инги Юмашевой, сообщил РИА посол России в США Анатолий Антонов. Он надеется, что всё пройдёт благополучно. Инга Юмашева была остановлена сотрудниками ФБР в аэропорту Нью-Йорка. Беседа с ней продолжалась около часа, затем депутата отпустили. Юмашева прилетел в Сан-Франциско для участия в форуме «Диалог «Форт-Росс».

В связи с последними событиями посольство направило в департамент ноту протеста. МИД России назвал эту ситуацию враждебной акцией.