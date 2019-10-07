Трое детей, погибших при пожаре в Волоколамске, были дома одни, они отравились угарным газом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Всего на пожаре погибли 5 человек. Причины возгорания устанавливаются. Рассматриваются две версии: короткое замыкание и неисправность электроприборов, добавил источник.
2019-10-07T08:46:00+03:00
2019-10-07T08:46:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:46, 07 октября 2019
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