Трое детей, погибших при пожаре в Волоколамске, были дома одни, они отравились угарным газом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Всего на пожаре погибли 5 человек. Причины возгорания устанавливаются. Рассматриваются две версии: короткое замыкание и неисправность электроприборов, добавил источник.