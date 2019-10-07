Бизнес-омбудсмен Борис Титов просит Генпрокуратуру проверить региональные нормативы накопления коммунальных отходов для бизнеса. Пишет газета 2Коммерсантъ". В письме Титов отмечает, что нормативы, в частности, для продуктовых магазинов в разных регионов отличаются в 248 раз. Это причина завышения цен за вывоз мусора, что увеличивает нагрузку на бизнес и отрицательно сказывается на ценах для потребителей, подчёркивает омбудсмен.
2019-10-07T08:17:00+03:00
2019-10-07T08:37:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:17, 07 октября 2019
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