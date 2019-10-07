В комитете по иностранным делам Палаты представителей сегодня ждут для дачи показаний заместителя Госсекретаря Кента

В комитете по иностранным делам Палаты представителей сегодня ждут для дачи показаний заместителя Госсекретаря Джорджа Кента. Слушания пройдут в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Ранее бывший вице-президент Джо Байден заявил, что Трамп регулярно превышает свои полномочия и нарушает закон.

Байден — потенциальный конкурент Трампа на предстоящих президентских выборах в будущем году.