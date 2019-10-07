США не будут поддерживать и участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить в Сирии

США не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить в Сирии. Об этом президент Трамп заявил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану во время телефонного разговора, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Турция планирует военную операцию на севере и северо-востоке Сирии, которые контролируются курдскими отрядами самообороны. Анкара считает их террористически группировками.