Москвичка требует признать незаконными использование технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения

Москвичка Алёна Попова требует признать незаконными действия московского правительства в связи с использованием технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. Она подала иск в Савёловский суд, сообщил юрист Роскомсвободы Саркис Дарбинян По его словам, заявительница считает, что использование этой технологии без письменного согласия граждан нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь.