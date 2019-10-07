Москвичка требует признать незаконными использование технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения

Москвичка Алёна Попова требует признать незаконными действия московского правительства в связи с использованием технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. Она подала иск в Савёловский суд, сообщил юрист Роскомсвободы Саркис Дарбинян По его словам, заявительница считает, что использование этой технологии без письменного согласия граждан нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь.
2019-10-07T08:30:00+03:00
2019-10-07T08:31:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 07 октября 2019
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