Москва, Южно-Сахалинск и Салехард – лидеры по уровню зарплат

Это данные исследования РИА «Новости». Как выяснили эксперты, средняя зарплата в столице почти 97 тысяч рублей. Самые низкие зарплаты у жителей Элисты, Черкесска и Шахт.

На прошлой неделе специалисты Высшей школы экономики заявили о том, что реальные доходы россиян сокращаются последние 5 лет.