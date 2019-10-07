5 человек в том числе, четверо детей погибли в результате пожара в жилом доме в подмосковном Волоколамске, сообщает ТАСС со ссылкой на областное Управление МЧС. Ещё три человека пострадали. Пожарные эвакуировали 12 жильцов. Причины возгорания устанавливаются.