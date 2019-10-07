Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени

Столбик термометра опустился почти до нуля, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро на основе данных, полученных с метеостанции на ВДНХ. Рекорд холода для 7 октября был установлен в 1986 году — минус 4.4 градуса. За сутки в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков.