Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени

Столбик термометра опустился почти до нуля, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро на основе данных, полученных с метеостанции на ВДНХ. Рекорд холода для 7 октября был установлен в 1986 году — минус 4.4 градуса. За сутки в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков.
2019-10-07T08:06:00+03:00
2019-10-07T08:10:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:06, 07 октября 2019
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