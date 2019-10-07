Имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине назовут в Стокгольме

Очередная Нобелевская неделя откроется в шведской столице оглашением имени лауреата премии в области физиологии и медицины. В ближайшие дни станут известны обладатели награды и в других номинациях, сообщает ТАСС. Так, 8 октября здесь будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 9 октября — по химии, 10 октября — по литературе, а 11 октября в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определится 14 октября.

В своем завещании Альфред Нобель (1833-1896) поручил выбор лауреата по физиологии и медицине Каролинскому институту в Стокгольме, основанному в 1810 году и являющемуся ныне одним из ведущих образовательных и научных медицинских центров мира. Созданный при нем Нобелевский комитет состоит из пяти постоянных членов, которые в свою очередь имеют право приглашать экспертов для консультаций. Срок выдвижения кандидатур истек 31 января этого года, после чего начался процесс их рассмотрения.

Особенностью нынешней Нобелевской недели станет то, что станут известны сразу два имени лауреатов премии по литературе — за 2018 и 2019 годы. Шведская академия, присуждающая эту награду, приняла в мае прошлого года решение о переносе оглашения имени победителя в связи с тем, что число ее членов уменьшилось, а доверие к ней «во всем мире ослабло» на фоне скандала, связанного с расследованием обвинений в домогательствах к большому числу женщин в адрес известного деятеля культуры Жан-Клода Арно — мужа члена академии, поэтессы Катарины Фростенсон. Авторитетность выбора лауреата малым количеством голосов могла быть поставлена под сомнение, о чем заявил Нобелевский фонд.

Денежная премия составляет более 900 тысяч долларов.