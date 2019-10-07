Газета «КоммерсантЪ» сообщила об утечке данных почти 9 миллионов абонентов проводного интернета «Билайна»

В самой компании утверждают, в открытом доступе оказалось меньше сведений, и что утечка произошла еще в 2017 году. В сотовом операторе считают, что это попытка дискредитировать «Билайн», — сказала «Эху Москвы» пресс-секретарь компании Анна Айбашева. Она добавила, что компания уверена в заказном характере произошедшего.