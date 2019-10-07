Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, как ожидается, начнёт визит в Крым

Основная цель поездки в Крым — выяснить нарушаются ли права жителей полуострова. Это касается, прежде всего, крымских татар, которые жалуются на преследования и угрозы. Весной министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни — тогда глава комитета министров Совета Европы — призвал обеспечить полный и беспрекословный доступ в Крым всех правозащитных структур международной организации.

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации предложение поддержали. О том, что договорённость о визите Дуни Миятович достигнута, в июне объявил российский МИД. Комиссар Совета Европы подтвердила, что намерена посетить в октябре полуостров. Она отметила, что есть много вопросов, которые необходимо уточнить, чтобы она могла заниматься правозащитной деятельностью в Крыму.

В сентябре генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд предложил деполитизировать мандат еврокомиссара. Это по его словам необходимо чтобы Миятович могла не только выявлять нарушения, но и защищать права человека цитата по «Интерфаксу» «во временно оккупированном Россией Крыму».

На полуострове Дуня Миятович останется до пятницы.