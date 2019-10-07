«Сбербанк» готовит предложение для улучшения системы безопасности после утечки данных

Как дал понять глава банка Герман Греф, речь идет о комплексной программе для отрасли в целом, передает ТАСС. Ранее в финансовой организации опровергли информацию об утечке данных 60 миллионов кредитных карт. По данным «Сбербанка», в открытый доступ попали только сведения о двухстах картах. По итогам внутреннего расследования банк сообщил, что один из его сотрудников пытался похитить информацию о клиентах.
2019-10-07T07:48:00+03:00
2019-10-07T07:48:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:48, 07 октября 2019
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