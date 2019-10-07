На выборах в Португалии лидирует Социалистическая партия во главе с премьер-министром Антониу Коште

По официальным данным после обработки 96% бюллетеней, она набирает 36,8%. За ней следует Социал-демократическая партия, за которую отдали голоса 28,87% граждан. На третьем месте – Левый блок, у которого 9%. Таким образом, у партии премьер-министра не хватает голосов для абсолютного большинства в парламенте, и для формирования правительства социалистам придется заручиться поддержкой другой партии.
2019-10-07T07:31:00+03:00
2019-10-07T07:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:31, 07 октября 2019
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