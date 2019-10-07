Росфинмониторинг предлагает изменить правила блокировки средств у подозреваемых в экстремизме и терроризме

Сейчас фигуранты черного списка имеют право тратить на жизнь не более 10 тысяч рублей в месяц, пишет газета «КоммерсантЪ». Ведомство предлагает изменить фиксированную сумму до величины регионального прожиточного минимума. Но в ряде субъектах федерации он меньше 10 тысяч, отмечают правозащитники. Юристы напоминают, что следователи часто включают в перечень граждан, которым еще даже не предъявили обвинение.
2019-10-07T07:30:00+03:00
2019-10-07T07:32:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2514735-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:30, 07 октября 2019
Загрузка комментариев...