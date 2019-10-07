«Спартак» потерпел пятое подряд поражение в премьер-лиге

Московский футбольный клуб уступил в гостевом матче «Краснодару» со счетом 1:2. Это была первая игра «Спартака» после отставки главного тренера Олега Кононова. «Краснодар» в турнирной таблице занимает третье место. Впереди — «Локомотив» и «Ростов». «Спартак» — на 12-й строчке.
2019-10-07T07:17:00+03:00
2019-10-07T07:18:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2514733-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:17, 07 октября 2019
Загрузка комментариев...