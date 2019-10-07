Глава МИДа Сергей Лавров, как ожидается, начнет свой двухдневный визит в Ирак

У российского министра запланированы встречи с высшим руководством ближневосточной республики. Речь идет о переговорах с президентом Ирака Бархамом Салехом и премьер-министром Аделем Абдель Махди, а также спикером парламента. Иракский посол в Москве ранее также говорил, что Лаврова в поездке в Багдад будут сопровождать представители российских нефтегазовых компаний: дипломат утверждал, что они будут предлагать новые инвестиции в арабскую республику.

Однако что это за компании, посол не уточнил. Министр нефти Ирака, впрочем, ранее сообщал об интересе к разработке месторождении Мансури на границе с Ираком со стороны «Газпрома» и «Лукойла». Лавров, впрочем, намерен обсудить не только экономическое партнерство между Москвой и Багдадом, но и ситуацию на Ближнем Востоке.

Кроме того, глава российского МИДа намерен посетить Иракский Курдистан, обладающий широкой автономией. По словам Лаврова, Россия будет поддерживать усилия по достижению межконфессионального согласия в республике.

Визит Лаврова пройдет на фоне антиправительственных демонстраций в Багдаде, начавшихся 1 октября. В результате столкновений протестующих и силовиков погибли до 100 человек, порядка 4 тысяч получили ранения.