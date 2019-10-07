В Белоруссию прибудут наблюдатели от Бюро по демократическим институтам ОБСЕ для мониторинга на парламентских выборах

О готовности принять представителей БДИПЧ ОБСЕ ранее сообщила председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина. В союзном с Россией государстве в ноябре состоятся выборы депутатов обеих палат парламента — Палаты представителей и Совета Республики. Сегодня в Минске ожидают передовую группу, вероятно, из четырех человек. Во всяком случае, именно столько анкет получили белорусские власти.

Избирательная кампания в стране уже идет, и власти заверяют, что на данный момент — спокойно и без каких-либо нарушений. В белорусском ЦИКе намерены уже на этой неделе провести встречу с представителями Бюро по демократическим институтам, чтобы согласовать позиции по различным аспектам их наблюдения.

Дело в том, что в Бюро настаивали на том, что наблюдателям БДИПЧ должен быть показан каждый итоговый протокол на выборах, а в Минске назвали это невозможным, поскольку такая процедура не предусмотрена действующим законодательством республики

В Минске заявляли, что готовы к открытому сотрудничеству с международными наблюдателями в ходе парламентской кампании. На этом фоне ранее сообщалось о намерении подготовить и соглашение об упрощении визового режима со странами ЕС.