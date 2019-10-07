В Донбассе должно начаться разведение войск, расположенных на линии разграничения

Ситуацию с безопасностью в этом районе лично оценит президент Украины. Украинские военные и сепаратисты должны отойти от населённых пунктов Золотое в Луганской области и Петровское в Донецкой. Это одно из условий проведения нового саммита нормандской четвёрки: президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии.

Отвод войск также оговорён и в так называемой формуле немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, документ в начале месяца подписал Владимир Зеленский. Президент Украины планирует разведение войск по всей линии разграничения в Донбассе. Это почти 400 километров, сообщил глава МИДа страны Вадим Пристайко. Украинская полиция останется в Золотом и окрестностях, это необходимо для безопасности местных жителей.

Туда также прибыли добровольцы и обещали защищать посёлок в случае провокаций сторонников самопровозглашённых республик, сообщает агентство ТАСС. Президент Зеленский планирует на этой неделе посетить населённые пункты, в которых намечен отвод войск, и лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает.

В самопровозглашённой Донецкой народной республике обвиняют украинских военных в попытке сорвать разведениесил в Донбассе, сообщает агентство РИА Новости. В так называемом «министерстве обороны» ДНР также утверждают, что украинцы обстреливают окрестности города Золотое. В Киеве это отрицают.